Pensioni | Proietti | Il Governo ha peggiorato la Fornero | molte le criticità di Quota 103 e ¾

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nel dibattito relativo alla Riformaé intervenuto quest’oggi Domenico, noto ai nostri lettori per essere stato fino a poco tempo fa segretario confederale della Uil e spesso nostro interlocutore nelle interviste che riguardavano gli incontri trae sindacato, oggiricopre, invece, il ruolo di Segretario Generale della UIL FPL Nazionale. Si tratta della categoria della Uil che rappresenta le lavoratrici ed i lavoratori della sanità, delle funzioni sociali e del terzo settore. In virtù della sua nuova posizione ci siamo confrontati con Domenicorelativamente alla nuova103 pensata dalMeloni. Di seguito l’intervista in esclusiva che ci ha rilasciato. Riforma2023, L’intervista a ...

Domenico Proietti: “Grazie molte per i complimenti e per l’invito. Per quanto riguarda Il Governo Meloni pensi che è riuscito nel miracolo di peggiorare la Legge Fornero dopo che in campagna ...

