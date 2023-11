Pensioni | Il Governo si impegna per l’equità

(Di venerdì 24 novembre 2023): Ildi Giorgia Meloni pronto a garantire il principio di equità nel sistemastico con attenzione ai medici e altri professionisti.ed equità: il riconoscimento delall’importanza professionale di determinate categorie come i medici. Ecco gli ultimi sviluppi riguardanti i tagli previsti alledi determinate categorie professionali.ultima ora L'articolo proviene da Tenacemente.

Pensioni - Governo Meloni peggiora la legge Fornero : ecco come

Pensioni - con la stretta del governo tagli da 500 euro : ecco per chi

Sbarra: 'Via la norma sulle pensioni di medici e altri'

'Illa ritiri, le aspettative non si cambiano in corsa'

Taglio pensioni medici. Meloni: “Rivedremo norma per non penalizzare chi accede alla pensione di vecchiaia e chi ha ... Quotidiano Sanità

L’errore del governo che taglia il “taglio alle pensioni dei medici” Il Foglio

Protesta per la Manovra, pensionati mobilitati con i lavoratori

La partecipazione dello Spi-Cgil e della Uil pensionati agli scioperi: “La Finanziaria 2024 peggiora ancora la condizione degli anziani. Conto della mancata ...

Manovra, Sbarra: dalla Cisl giudizio positivo, ma persistono molte ombre. Bene la convocazione del governo

Secondo Sbarra “è giusto che il Governo rifletta sulla possibilità e necessità di migliorare la manovra” in cui “persistono ombre pensanti” come “misure odiose che non ci sentiamo di condividere”. Tut ...