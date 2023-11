Pd | Schlein | ' per vincere contro destre serve unità'

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Perle. Il Pd qui come nel resto d'Italia lavora per la massimapossibile". Così Ellyalla festa dell'di Cagliari. "Facciamo il massimo sforzo per non perdere per strada nessuno".

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Per vincere contro le destre serve unità. Il Pd qui come nel resto d'Italia lavora per la massima unità possibile". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità di Cagliari.

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo allargare ancora il campo della coalizione perchè in questi 5 anni in Sardegna sono stati disastrosi". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità a Cagliari.