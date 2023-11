(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “La lotta per la salute dei diritti delle donne ha bisogno oggi più che mai di essere portata avanti: è necessarionon solo lain tutte le sue forme, da quelle fisica a quella economica, ma anche impedire le molteplici forme di discriminazione che impediscono alle donne di affermarsi al pari degli uomini nel mondo del lavoro e nei ruoli decisionali e politici” – è quanto dichiarano in una nota Giuseppe Annunziata e Angela Pascale, rispettivamente segretario metropolitano PDe Responsabile Contrasto alladiPD, annunciando l’adesione dei Dem alla camminata organizzata dalla CGILe Campania, l’Associazione Dream Team, ANPI, Libera, La Casa dei Popoli aps, RhYWalk, con il Patrocinio ...

De Laurentiis non seguirà il Napoli a Braga : ha un altro impegno

Napolitano : Boccia (Pd) - 'oggi grande omaggio alla sua figura e al suo impegno per il Paese'

Bocelli 'dottore' a Napoli per il suo impegno nel sociale

Quel regalo dell'artista Carlo Improta al console della Polonia a Napoli

La mia è volata, ma ho cercato di lasciare i segni del mioin tutto il mondo, e non vedo ...scultura da me chiamata "L'origine del sacro" che è stata esposta dalla Curia Vescovile di, ...

PD Napoli: "Impegno unanime per contrastare la violenza di genere" anteprima24.it

Stop ai B&b nel centro storico Unesco di Napoli, l’impegno di Manfredi: “Non solo turisti” La Repubblica

IL 27 E IL 28 NOVEMBRE UNA TAVOLA ROTONDA E UN CONCERTO PER IL PATTO EDUCATIVO PER NAPOLI

– lunedì 27 novembre, alle ore 17:30, nel teatro del centro Don Bosco in via Doganella a Napoli, ci sarà una TAVOLA ROTONDA rivolta a tutti coloro che sono impegnati in ambito educativo e sociale, ...

I Miti del Wrestling a Torre del Greco, lotterà il campione Tom La Ruffa

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Un grande show internazionale, dunque, avrà luogo nella città corallina grazie al forte impegno del sindaco Luigi Mennella. Per la prima volta a Torre del Greco, ...