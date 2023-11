Paura per Balotelli | incidente d’auto a Brescia

(Di venerdì 24 novembre 2023) L'attaccante dell'Adanaspor coinvolto nell'in serata Nuova disavventura per Mario, coinvolto in unstradale aintorno alle 20.30, in via Orzinuovi. L’auto dell’attaccante della squadra turca dell’Adanaspor è uscita di strada, danneggiandosi e facendo esplodere gli airbag. Come riferiscono testimoni all’Adnkronos, il calciatore è uscito da solo dalla vettura, apparentemente senza danni. Sul posto sono intervenuti mezzi del 118, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura.

