Paura per Balotelli | auto distrutta | lui illeso

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Brutto incidente a Bresciaper l’ex attaccante della Nazionale e della Serie A, Mario. L’attaccante è uscito di strada a Brescia e ha distrutto la sua. È accaduto nella tarda serata di ieri, 23 novembre, in via Orzinuovi. Il centravanti della squadra turca dell’Adana, attualmente infortunato, è uscitodall’abitacolo. Tutti gli airbag della suasono scoppiati. Il calciatore è uscito barcollando dall’: si è fatto medicare e secondo Il Giornale di Brescia, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcool test. Inoltre aè stata ritirata la patente che secondo le ricostruzioni l’attaccante non aveva nemmeno con sé al momento dell’incidente. Nella giornata di ieri, prima dell’incidente, a Tv Play aveva parlato di un possibile ...