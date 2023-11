Pattuglie straordinarie a dicembre | da Regione 410mila euro a Bollate | Paderno | Limbiate | Saronno e tanti altri

(Di venerdì 24 novembre 2023) DallaLombardiaper i pattugliamenti straordinari delle Polizie locali nel mese di. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. I fondi sono finalizzati a sostenere i Comuni, finanziando gli straordinari della Polizia locale per servizi aggiuntivi svolti di sera ...

Terni: ubriaco alla guida, senza assicurazione, rischia di investire alcuni passanti in via Eugenio Chiesa, ha hashish e tenta di fuggire

... della sezione Polizia Stradale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, hanno attuatooperazioni di controllo del territorio, anche con l'impiego di...

Pattuglie straordinarie a dicembre, da Regione 410mila euro a ... Il Notiziario

Pattuglie straordinarie a Natale. Alleanza per la sicurezza con i vigli ... IL GIORNO

Rivolta al carcere di Caltanissetta, 30 detenuti chiusi in un reparto

Rivolta, dal primo pomeriggio di oggi al carcere Malaspina di Caltanissetta. Circa trenta detenuti si sono barricati nel reparto della struttura penitenziaria dove risiedono ...

Da piazza Aldrovandi a via Belle Arti: controlli a raffica in zona U

La questura: "Obiettivo principale è stato garantire la massima visibilità per prevenire fenomeni delittuosi in un orario in cui le zone sono frequentate principalmente da studenti" ...