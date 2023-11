Patto di Stabilità | il vertice di Berlino certifica | la Germania non ha nessuna intenzione di alleggerirlo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov – L’ultimotra Giorgia Meloni e Olaf Scholz hato un fatto, peraltro da noi più volte anticipato nel corso di quest’anno: il “nuovo”dipotrebbe essere “nuovo” solo in peggio, nella migliore delle ipotesi identico al precedente. E lanon hadi virare in altre direzioni. Ildie il dissidio suldiCominciamo con una premessa: è un’occasione, per la Meloni di dimostrare di poter fare l’interesse nazionale, a fronte di un anno di governo estremamente difficile in cui le delusioni hanno subissato ampiamente i conforti. Qualcuno ko fa notare ricordando “il dovere di tenere il ...