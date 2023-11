Pattinaggio di figura | NHK Trophy 2023 | Guignard Fabbri primi nella rhythm dance

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dopo sei intense settimane che hanno portato i pattinatori a competere da una parte all’altra del globo, dal Nord America all’Estremo Oriente, il Grand Prix ISUè giunto alla sua ultima tappa con il tradizionale appuntamento giapponese del NHKospitato quest’anno al Towa Pharmaceutical RACTAB Dome di Osaka.giornata di venerdì tutti gli atleti in gara, compresi i quattro rappresentanti azzurri, sono scesi sul ghiaccio per il loro programma corto. È iniziata nel migliore del modo la ricerca della qualificazione per le Finali di Pechino da parte della coppia italiana di danza composta da Charlenee Marco. I campioni d’Europa in carica sono in testa dopo la danza ritmica, anche se con soli 34 centesimi di vantaggio nei confronti dei britannici Fear/Gibson, autori di ...