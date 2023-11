Pasolini | rigettata istanza riapertura indagini omicidio

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – La Procura di Roma ha rigettato l’con cui si chiedeva ladell’indagine sull’di Pier Paolo, avvenuto il 2 novembre del 1975 ad Ostia. Nell’atto, che era stato depositato lo scorso marzo, si chiedeva di accertare a chi appartenessero i tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010. “Prendiamo atto con malcelata amarezza della decisione presa dalla Procura della Repubblica di Roma di rinunciare all’accertamento delle effettive responsabilità per l’di Pier Paolo. È una sconfitta per tutti coloro che credono che il nostro Stato debba arrivare a garantire Giustizia soprattutto in questa vicenda”, ha affermato l’avvocato Stefano Maccioni, che aveva presentato l’di ...