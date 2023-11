Pasolini | rigettata istanza riapertura indagini omicidio

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - La Procura di Roma ha rigettato l'con cui si chiedeva ladell'indagine sull'di Pier Paolo, avvenuto il 2 novembre del 1975 ad Ostia. Nell'atto, che era stato depositato lo scorso marzo, si chiedeva di accertare a chi appartenessero i tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010. Nell', redatta dall'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, si chiedeva di verificare a chi appartengano tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010 sulla scena del crimine. "Quella notte all'Idroscalo di Ostia Pino Pelosi non era solo – aveva spiegato l'avvocato Maccioni -, ci sono almeno tre tracce, tre ‘fotografie' di persone e ciò giustifica il perché, dopo quasi 50 anni, ...

