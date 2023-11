Parma-Modena sabato 25 novembre 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 24 novembre 2023) Contando proprio tutte le sfide ufficiali i derby trasono stati 50, dei quali soltanto due giocati in Serie A, mentre in Serie B sono stati ben 24. Il bilancio è favorevole ai Canarini che se lo sono aggiudicati 16 volte contro le 9 dei Ducali e 25 pareggi. E’ una stagione InfoBetting: Scommesse Sportive e

Serie B - LIVE dalle 18.30 : il Parma per proseguire in solitaria - Feralpi a caccia della storia a Palermo - Valoti guida il Pisa a Modena

Serie B - il Parma avanza verso la promozione : in quota Modena e Catanzaro possibili outsider

Calcio : Serie B. Pairetto dirige Lecco-Parma - Ayroldi per Modena-Samp

Parma Vs Modena : probabili formazioni e dove vederla

Serie B 14esima giornata, il derby Samp - Spezia e gli altri big match: dove vederli in tv e in streaming

Ma il programma del sabato non è da meno: occhi puntati sul San Nicola per Bari - Venezia , mentre al Tardini va in scena un altro derby, quello emiliano tra. Bisognerà attendere ...

Bianco: "A Parma senza paura" Modena Calcio

Pecchia, Parma-Modena: "Per noi inizia il momento della verità" Tuttosport

L'allenatore ha parlato in conferenza alla vigilia del derby del Tardini tra due delle prime cinque squadre della classifica della Serie B ...

Bianco, Parma-Modena: "Sfidiamo i più forti del campionato. Noi contati..."

L'allenatore ha parlato in conferenza alla vigilia del derby del Tardini contro la capolista della Serie B ...