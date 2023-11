Parla la manager che ha salvato una 19enne dallo stupro | “Non potevo ignorare la sua richiesta”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Pubblicato il 24 Novembre, 2023 Pochi giorni fa unaè stata salvata da un tentativo dida unadel McDonald’s di via Torino a Milano facendo il segno convenzionale anti-violenza per chiedere aiuto. Quando il ragazzo che era con lei ha distolto lo sguardo, lei ha fatto i segni delle dita aperte e poi il pugno chiuso, segnale utilizzato per chiedere aiuto silenziosamente, mimando una persona in trappola. “Lo avevo scoperto sui social e in televisione” – ha raccontato lache fortunatamente conosceva il segnale, per poi aggiungere: “Ero già al telefono con la polizia e lei continuava a mostrarmi la mano”. Il gesto delle 4 dita che hala ragazza dalla violenza Il gesto utilizzato dalla ragazza si chiama “SignalForHelp” ed è nato durante la pandemia, quando ...