Paris Hilton di nuovo in attesa | sarà una femmina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) La famosissima ereditieraè nuovamente in. Ad annunciarlo è infatti stata lei stessa, con un post sul suo profilo Instagram. Solo recentemente, a gennaio, è nato via maternità surrogata il suo primogenito maschio, Phoenix.indella piccola London L’ereditiera ha anche già annunciato il nome della bambina, che si chiamerà infatti London. Aveva già affermato di voler chiamare così una sua eventuale figlia. All’Ellen Show, famoso talk americano, aveva annunciato: “La bambina si chiamerà London MarilynReum. Marilyn come mia nonna, e London perché è la mia città preferita. Penso inoltre chee London suonino bene insieme.” Lei e il marito Carter Rerum decidono dunque di allargare la famiglia. La ...