Papa Francesco | “Attenti alla ‘cultura veterinaria’” L’Oipa | “Forse gli animali non meritano cure?”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 novembre 2023)è tornato sul tema deglidomestici che a suo avviso sostituirebbero i figli: “Sembra che le famiglie preferiscano avere dei cagnolini o dei gatti e non dei figli: è laveterinaria, statea questo. È questa l’eredità che lasciamo?“, ha infatti affermato il Santo Padre, rivolgendosi ai rappresentanti delle popolazioni del centro-Italia colpite dal sisma del 2016-2017, ricevuti stamane in udienza in Vaticano. Il monito del: “Ci piace ricordare che i veterinari lavorano per sollevare dal dolore glicome i medici sugli umani. Oglinon?” Parole, quelle del Pontefice, che hanno subito acceso la replica dell’Organizzazione ...