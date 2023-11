Paola Cortellesi prima di C' è ancora domani | i 5 migliori film dell' attrice

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 novembre 2023) Oltre al successo di C'è, ecco ida non perdere di: da Figli a Come un gatto in tangenziale. Superati i 20 milioni, si punta ai 25. Mentre scriviamo, C'èdi(qui la nostra recensione) diventa il maggior incasso italiano post chiusure da Covid. Un risultato incredibile, per unche ha catalizzato l'attenzione di un pubblico finalmente trasversale. Un momento da festeggiare, come sono da festeggiare i 50 anni appena compiuti, per quel nome che, da vent'anni almeno, è tra i più amati. Splendidamente (e orgogliosamente) nazionalpopolare, il fenomenonon nasce certo con C'è...