Paola Cortellesi | la consacrazione di un' artista Oggi i 50 anni e ' C' è ancora domani'

(Di venerdì 24 novembre 2023) Compiecinquant'. E certo, non ci poteva essere modo migliore per lei per festeggiare. Il film con ...

“Scarso valore culturale” - bufera sul Ministero che non ha finanziato il film di Paola Cortellesi

Il caso Cortellesi e la tentazione di Sangiuliano di cambiare le regole di assegnazione dei fondi ai film

Siccome " per citare Michela Murgia " tutto è politica, la storia della commissione ministeriale che ritiene il film dinon di "straordinaria qualità artistica" e senza "caratterizzazione dell'identità nazionale", è diventato per l'appunto un caso politico. E non soltanto nel senso della guerra dei ...

“Opera di scarso valore”. E il ministero della Cultura negò i finanziamenti al film di Cortellesi la Repubblica

Perché il “no” al film di Paola Cortellesi brucia a molte. E a molti Avvenire

Francesca Michielin: “Sradichiamo la cultura dello supro, lo dobbiamo a Giulia Cecchettin”

Durante l’ultima puntata di X Factor, la conduttrice Francesca Michielin ha dedicato un pensiero a Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio a 22 ...

Paola Cortellesi prima di C'è ancora domani: i 5 migliori film dell'attrice

Oltre al successo di C'è ancora domani, ecco i film da non perdere di Paola Cortellesi: da Figli a Come un gatto in tangenziale.