Paola Cortellesi | il suo è un trionfo a tutto tondo | dal cinema al red carpet

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 24 novembre 2023)ha tanto da festeggiare quest’anno, sopratil grande successo guadagnato con C’è ancora domani, film che l’ha riportata alnon solo come attrice ma anche come regista esordiente.ne ha fatta di strada nel mondo dello spettacolo nostrano. Il suo recente successo alè destinato a conquistare anche le sale internazionali. Presentato in anteprima alla Festa deldi Roma dove ha anche trionfato, C’è ancora domani continua a macinare successi. Ha battuto persino The Marvels al botteghino, sfiorando 20 milioni di dollari. Il suo è un vero e proprio traguardo, considerato che si tratta di un film italiano. Il suo esordio alla regia è piaciuto così tanto da arrivare nella Top3 dei film con maggiore ...