Paola Cortellesi compie 50 anni da regina del box office

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Era difficile immaginare un modo migliore di festeggiare i 50per, che spegne oggi le candeline del mezzo secolo, dadel box. Il film ‘C’è ancora domani’, coraggiosa opera prima da regista per l’attrice, che racconta una storia di emancipazione femminile ambientata nel 1946 tra violenza domestica e conquista del voto per le donne, rimane costantemente in vetta agli incassi ed ha superato i 20 milioni di incasso. Un traguardo che un film italiano non raggiungeva dal 2020 (l’ultimo ad incassare di più è stato ‘Tolo Tolo’ di Checco Zalone, prima delle chiusure per la pandemia) e che la pone al terzo posto degli incassi dell’anno dopo ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’. Il film della, nella classifica assoluta dei maggiori incassi ...