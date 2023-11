Pagelle Sampdoria-Spezia 2-1 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

(Di venerdì 24 novembre 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di. Primo tempo molto movimentato con il vantaggio di Depaoli e il successivo pareggio di Kouda. Nel secondo tempo squadre che abbassano i ritmi, ma a dieci minuti dalla fine Depaoli segna la doppietta e regala la vittoria ai blucerchiati. LEE IDI2-1(4-3-2-1): Stankovic 6; Depaoli 8.5, Ghilardi 5.5, Facundo Gonzalez 5.5, Giordano 6; Kasami 6, Yepes 5 (Ricci SV), Vieira 5.5; Borini 6.5 (Delle Monache 6), Verre 5.5 (De Luca 5.5); Sebastiano Esposito 7 (Stojanovic ...

Primavera 1 TIM – Pagelle Milan-Sampdoria 2-1 : applausi per Simmelhack

Sampdoria - le pagelle di CM : male Ravaglia - l'attacco non incide

Pagelle Milan-Sampdoria Femminile 1-1 : Asllani non basta - Piga ingenua

Sampdoria " Palermo 1 " 0, le pagelle dei quotidiani

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Nella sconfitta rosa a Genova, contro la Samp, si salvano pochissimi giocatori. Voti bassi dai quotidiani alla squadra di Corini (e anche al ...

Pagelle Sampdoria-Spezia bomber Depaoli ci regala terza vittoria ClubDoria46.it

Modena-Sampdoria 0-2, pagelle: Esposito indemoniato, centrocampo al top GenovaToday

Sampdoria-Spezia 2-1: Pirlo espulso ma cala il tris, D'Angelo ko all'esordio

GENOVA - Terzo successo di fila (il quarto nelle ultime cinque gare di campionato) per la Sampdoria di Andrea Pirlo, espulso per proteste alla fine del primo tempo ma vittorioso per 2-1 a Marassi nel ...

Depaoli bis, Pirlo espulso: Sampdoria batte Spezia ed è tris di vittorie

Nell'anticipo della 14esima giornata di Serie B, ai blucerchiati va il derby ligure deciso dalla doppietta del terzino destro ...