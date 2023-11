Padova | due panchine rosse in memoria di Giulia nella sua Università Il padre | «Ognuno di noi può fare qualcosa contro la violenza sulle donne»

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 novembre 2023) Era presente anche Gino Cecchettin all’inaugurazione delle duelainstallate negli spazi esterni del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione all’didove studiava sua figlia,, uccisa la sera dell’11 novembre dall’ex compagno Filippo Turetta. «Non potevo esimermi dall’essere qui doveha passato gli ultimi anni di studio; anch’io – ha detto Cecchettin intervenendo davanti a centinaia di studenti raccolti nel cortile dell’Ateneo – sono un ex studente della facoltà, non sono riuscito a completare il percorso, per questo invito ed esorto gli studenti a tener duro e andare avanti, altrimenti avrete un rimorso molto grande per tutta la vita. Però ...