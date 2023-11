Ostuni | ospedale | operatori aggrediti nel pronto soccorso La scorsa notte

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 24 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Tommaso Gioia, segretario Con: «Esprimo la mia vicinanza a tutto il personale deldiper quanto avvenuto questa. Ancora una volta vittime di aggressioni da parte di pazienti sono persone che con grande senso di professionalità e umanità prestano il loro servizio per i cittadini. In attesa di quelle che saranno le indagini delle autorità competenti, ritengo necessario davvero che possano essere valutate soluzioni, per dotare l’didi sistema di sicurezza ancora maggiori. E questo lo dico anche per tutelare le guardie giurate, che questasono intervenute per evitare pericoli maggiori per il personale sanitario». L'articolo, ...