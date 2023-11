(Di venerdì 24 novembre 2023) Il Codacons chiede a Siae, Governo e Youtube di ritirare dal commercio e oscurare in rete tutte ledi rapper e trapper che contengono frasi sessiste e incitano all'odio e alla violenza verso le donne

Siti scommesse oscurati: con queste sim non si potrà navigare

Siti scommesse oscurati: dal 21 novembre entra il blocco per alcuni contenuti. Consim non si potrà navigare in nessun modo Dal prossimo 21 novembre scatta il blocco di ...che saranno...

"Oscurate queste canzoni". Perché Fedez e Sfera Ebbasta rischiano ... ilGiornale.it

Futuri iPhone con "display oscurati" per la privacy AppleZein

"Oscurate queste canzoni". Perché Fedez e Sfera Ebbasta rischiano grosso

L'associazione chiede a Siae, Governo e Youtube di ritirare dal commercio e oscurare in rete tutte le canzoni di rapper e trapper che contengono frasi sessiste e incitano all'odio e alla violenza vers ...

Aiuto, c’è una nuova galassia vicinissima a noi, e forse contiene gli alieni

Questa nuova galassia quasi oscura è stata soprannominata "Nube" ed è stata scoperta da un team di astronomi analizzando le immagini ottiche profonde del progetto IAC Stripe 82 Legacy, un'indagine su ...