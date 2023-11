Oscar Pistorius torna in libertà

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Pubblicato il 24 Novembre, 2023sarà rilasciato tra poco più di un mese. Ha ottenuto lacondizionata dopo aver scontato metà della pena cui era stato condannato nel 2017 (13 anni e 6 mesi) per aver ucciso la compagna, Reeva Steenkamp, a colpi d’arma da fuoco nel giorno di San Valentino del 2013. L’omicidio era stato consumato nella casa di Pretoria, dove viveva la coppia. “Il Dipartimento dei Servizio Correzionali conferma lacondizionata perLeonard Carla partire dal 5 gennaio 2024”, ha dichiarato un portavoce del dipartimento stesso., oggi 37enne, aveva colpito a morte la ex fidanzata sparando con una pistola attraverso la porta del bagno. Si era difeso dicendo di averla scambiata per un ...