Oscar Pistorius libero | uscirà dal carcere il 5 gennaio

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’ex campione olimpicoera stato condannato dalla Suprema Corte d’Appello di Johannesburg a tredici anni e sei mesi di prigione per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp:in libertà vigilata

Gli verrà concessa la libertà vigilata fino a quando non avrà finito di scontare la pena nel 2029 Sarà scarcerato il prossimo 5 gennaio l'ex campione paralimpico, detenuto da dieci anni per aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp. Lo ha deciso la Commissione per la libertà vigilata. Il Dipartimento dei servizi penitenziari ha spiegato che ...

Pistorius sarà scarcerato, ottiene la libertà vigilata: l'ex campione paralimpico uccise la fidanzata nel 2013

Oscar Pistorius sarà scarcerato il prossimo 5 gennaio. L'ex campione paralimpico era detenuto da dieci anni per aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp. Lo ha deciso la ...