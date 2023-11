Oroscopo Paolo Fox sabato 25 Novembre 2023 | Sagittario dubbioso

Leggi su zon

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’diFox per oggi,25Ariete In amore evita polemiche, non è il momento: sul lavoro le cose vanno bene. La forma fisica migliora. Toro Attenzione ad alcune situazioni che nascono attorno a te. Ti si richiede un eccessivo impegno nel lavoro. Gemelli L’amore ti darà presto molte soddisfazioni, se valuterai i segnali di cambiamento del partner. Cancro In amore cerca di essere più comprensivo. Già dopo la prima settimana di dicembre vedrai tutto in maniera diversa. Leone Oggi hai davvero poca voglia di impegnarti e di risolvere problemi di lavoro, non ti senti al meglio. Vergine Concentra gli impegni nella prima parte della giornata. Tono fisico da recuperare, incontri d’amore favoriti. Bilancia Sii prudente nelle relazioni con gli altri. Stai ...