Oroscopo Paolo Fox | previsioni dal 25 novembre al 1° dicembre 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 24 novembre 2023) Anche per questa settimana, DiPiù ha reso note leastrologiche dell'diFox dal 25al 1°. I Gemelli dovranno fronteggiare troppi impegni di lavoro, mentre per l'Acquario saranno favoriti gli incontri. Vediamo tutti i consigli degli Astri per i dodici segni dello Zodiaco. ARIETE – Troppi pensieri vi allontano dall'amore, ma questa settimana permette di recuperare. In coppia, non sono escluse novità, non mancheranno preoccupazioni per l'aspetto pratico della famiglia, ma il coraggio per andare avanti c'è. Nella professione, avrete voglia di ampliare il vostro raggio di azione o affrontare delle sfide. TORO –porterà un «dentro o fuori» definitivo solo per le situazioni in cui si è tirata troppo la corda nel corso ...