Oroscopo Dicembre | Vergine

23 agosto – 22 settembre, una scacchiera strategica: all'occasione si trasforma in un dolce calendario dell'avvento e rivela gradite sorprese. Un passo avanti per la prima decade, toccata di straforo dalla quadratura di Sole e Marte: gli ostili centauri trovano la sanissima barriera dei trigoni di Mercurio e Giove e del sestile di Venere. Comunicazione felice, armonie sentimentali, nonche? opportunita? vantaggiose per le grandi imprese; Saturno opposto brontola meno, anche se qualche fatica ci sta. Dosate le forze, armatevi di pazienza e ingegnatevi col problem solving voi di seconda e terza decade. Siete stati allievi modello umili, non servili e avete nutrito il valore personale: non lasciate che la famosa goccia faccia traboccare il vaso, attendete il tempo in cui sarete voi la goccia per scelta.