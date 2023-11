Oroscopo Dicembre | Toro

Leggi su lifeandpeople

21 aprile – 20 maggio Carissimi buongustai dello Zodiaco, anon mangerete tutti alla stessa tavola, ma il cibo sara? di qualita?. Abbondanza e soavita? alla prima decade: benedetti da Giove nel segno, Saturno in proficuo sestile e Mercurio in trigono lungimirante, quel che toccate diventa reale, specie nelle attivita? da rinsaldare o nelle novita? da pregustare. Banchetto prestigioso per la terza decade: Plutone in trigono e Nettuno in sestile esortano a manifestare i sogni piu? ambiziosi; gli aiuti importanti non mancheranno, ve lo spoilero, Urano torna diretto a fine gennaio, crepi l'avarizia! La seconda decade si goda le certezze sudate e acquisite, senza prestare il fianco a Venere opposta: e? Venere, non Dart Fener e il suo Impero.