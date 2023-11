Oroscopo Dicembre | Pesci

Leggi su lifeandpeople

2o febbraio – 20 marzo Grandi lavori, grandi speranze, grandi cose in quest'anno che volge al termine enon e? da meno. Sole e Marte incalzano dal Sagittario con antipatici banchi di prova; ci pensano Mercurio e Venere piu? che benevoli a non farli diventare crash test. La terza decade non abbassi la guardia: nel clou delle feste Mercurio si maldispone e con Nettuno congiunto non brillate certo per lucidita? e compostezza: niente mosse azzardate o piatti rotti. Seconda decade zitta, zitta, in scioltezza ma e? la prima decade a trovare beato ristoro nonostante Saturno sul capo. Giove gli strizza l'occhio, gli stringe la mano e, insieme ai pianeti veloci, sciolgono nodi e scartano doni meritatissimi: buon senso, buona sorte, good vibes, cheers!