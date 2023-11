Oroscopo Dicembre | Leone

Leggi su lifeandpeople

23 luglio – 22 agosto Il 2023 conferma la riconnessione alla vostra essenza divina, il Sacro Graal che contemporaneamente custodite e portate al mondo. InSole e Marte al galoppo in Sagittario danno ulteriore slancio alla linfa vitale: energici, positivi, aperti e coraggiosi, specie la terza decade che annovera anche Mercurio in trigono durante le festivita?; credere prima di vedere…non e? per tutti. Venere quadrata dallo Scorpione diventa il giusto pungolo per non arrendersi; se qualcosa frena la vostra fiamma, ora e? alla radice che dovete guardare in ogni settore. Urano insiste quadrato sui Leoni tra il 10 e 15 agosto: non siate voi il vostro freno, non scambiate scomode pastoie per sabbie mobili. Luce illumina Luce!