Oroscopo Dicembre | Cancro

22 giugno – 22 luglio Una giostra di emozioni nel mese delle feste in famiglia, ovvero con chi volete e sentite nel cuore. Mercurio opposto carica i nati in giugno di un'intransigenza sui generis: Saturno e Giove sostengono donandovi facolta? extrasensoriali, ma non tutto si puo? fare, anche se siete fuori dalla torre/prigione d'avorio e avete predisposto ricchi premi e cotillon, tempo al tempo. Godetevi tutti la sensualissima Venere scorpionica: le passioni possono essere destiniche. Voi degli ultimi giorni, non temiate i fantasmi di Plutone ancora opposto; Nettuno in trigono ricorda che la sfida e? sacra: ampliate la visione verso un Bene piu? grande! Seconda decade: siete il regalo piu? ambito!