Oroscopo Dicembre | Acquario

(Di venerdì 24 novembre 2023) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Chi ben comincia e? a meta? dell'opera, si? e no… Il 2023 ha presentato il conto dalla tarda primavera, costringendovi ad una faticosa quanto necessaria opera al nero.toglie l'appoggio di Venere che passa in quadratura: nei rapporti si vive sotto esame. Sole e Marte propizi evitano cedimenti psicofisici e vi guadagnano aiuti provvidenziali, nonche?, da Natale quando Mercurio si unisce alle danze in Sagittario, la compagnia di spiriti affini che tanto vi piacciono. Terza decade lanciata: i desideri se li esaudisce lei. Nati fra 7 e 12 febbraio: fare, non fare, cosa fare? Chiederselo e? d'obbligo con Urano quadrato. Giove ostile e? invece una spina nel fianco per la prima decade: toglierla fara? sanguinare la ferita, ma poi si rimarginera?.