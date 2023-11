Ora puoi scaricare Reels di Instagram pubblici

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ora è possibiledianche in Italia dopo che la funzionalità è stata lanciata a giugno solo per gli Stati Uniti. Ad annunciare il rilascio a livello globale, il capo diAdam Mosseri. Chiunque nell’app puòsui propri dispositivi e non solo salvarli per visualizzarli in seguito.consente di collaborare ai post fino a 3 personedi, come scaricarli Come riporta TechCrunch, Mosseri ha spiegato che idiscaricati avranno la filigrana con il nome utente dell’account come avviene, ad esempio, con i video scaricati di TikTok. Inoltre, iincluderanno la musica solo ...