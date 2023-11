(Di venerdì 24 novembre 2023) Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - Oltre al ministro Matteoper motivi istituzionali, oggi non è venuta in udienza, al processo, neppure l'avvocata Giuliadall'avvocato Francesco. La difese non chiederà il rinvio dell'udienza. Oggi saranno sentiti due testi chiesti dalle parti civili.

Carrara - polemiche di Lega e FdI per l’incontro tra studenti e Open Arms ospitato dal Comune. La sindaca : “Le migrazioni vanno comprese”

"Pronti a tornare". Open Arms va in Spagna dopo il fermo italiano

**Open Arms : Salvini non viene in udienza ma difesa non chiederà rinvio processo**

Mineo si è dimesso da assessore: Alongi verso il giuramento, scontro nella Lega sulla staffetta Figuccia - Anello

Il ministro delle Infrastrutture - che domani sarà presente all'udienza del processo- è atteso stasera a Palermo proprio per dirimere la questione. ...

**Open Arms: Salvini non viene in udienza ma difesa non chiederà rinvio processo** La Gazzetta del Mezzogiorno

“Fermò la Open Arms per raccogliere più voti”. Salvini scaricato da tutti la Repubblica

Open Arms: Salvini assente e legale Bongiorno sostituita da Colotti

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - Oltre al ministro Matteo Salvini, assente per motivi istituzionali, oggi non è venuta in udienza, al processo Open Arms, neppure l'avvocata Giulia Bongiorno, sostituita ...

Migranti, la Procura di Catania proscioglie capi nave Open Arms

La notizia, lanciata per primo da Sergio Scandura di Radio Radicale, viene confermata all’AGI dall’avvocato Arturo Salerni che assieme al collega Angelelli sosteneva la difesa di Ana Isabel Montes ...