Open Arms | parte civile | ' agenda teste Richard Gere si libererà tra febbraio e marzo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - "Lo staff dici ha segnalato che ilpotrà venire in aula tra il mese di, in base alla suapersonale". A dirlo, in aula, è ladel processo, parlando della testimonianza dell'attore, citato comeper essere salito nell'agosto 2019, sulla nave della ong spagnola.