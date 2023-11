ONU | responsabile mantenimento pace sottolinea ruolo vitale cinese in relativi sforzi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Pechino, 24 nov – (Xinhua) – Ilper ildelladelle Nazioni Unite martedi’ ha espresso il proprio apprezzamento per il contributo della Cina alle relative operazioni dell’ONU,ndo ildella Cina in questi. Lo UN Peacekeeping Ministerial Meeting 2023 si terra’ ad Accra, in Ghana, dal 5 al 6 dicembre. Lacroix ha dichiarato di essere impaziente di avere una conversazione con la Cina durante l’incontro. Agenzia Xinhua