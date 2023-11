Omicidio Giulia Cecchettin | verifiche sulla chiamata al 112 | “C’erano altri interventi in corso”

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 novembre 2023)al 112 Emergono nuovi dettagli sull’die il mancato intervento da parte dei carabinieri dopo la segnalazione di un testimone che, la sera dell’11 novembre, chiamò il 112 per denunciare un’aggressione. Sono circa le 23,20 quando un residente di via Aldo Moro, a Vigonovo, chiama i carabinieri raccontando di aver sentito una voce femminile urlare “così mi fai male” e chiedere aiuto. L’uomo vede un individuo calciare con violenza contro una sagoma che si trova a terra, per poi scorgere una Fiat Grande Punto fuggire via senza riuscire a leggere il numero di targa. La macchina è quella di Filippo Turetta, che alle 23,40, circa venti minuti dopo, si ferma nella ...