(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAlla, con la Calabria, spetta il triste primato nazionale degli. Lo attesta il Report dell’Istat sulle vittime dio nel 2022. L’indagine presenta i dati relativi agliconsumati, rilevati dalle Forze di Polizia nel corso dell’anno, inseriti nel database della Direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell’Interno.e Calabria registrano i valori più elevati (0,87 per 100mila abitanti), a fronte di una media nazionale di 0,55. Inanche il maggior numero di(49), seguito dal dato della Lombardia (47). Tra le 49 vittime nella regione, 37 sono maschi e 12 femmine. Le donne uccise da partner o ex ...

Giulia Cecchettin - la Procura di Venezia : ipotesi omicidio volontario per Turetta - per l'estradizione almeno 10 giorni

I dati sulla violenza contro le donne: il vicecapo della Polizia Rizzi alla Sapienza

Alla data del 30 settembre 2023, l'83 per cento deglidi donne rientra in questa dimensione. Di questa percentuale, il 63 per cento è maturata in una relazione con il partner o l'ex ...

Omicidi volontari, Campania maglia nera: 49 in 12 mesi anteprima24.it

Come si contano i femminicidi in Italia - Donata Columbro - L ... Internazionale

Pistorius ottiene la libertà vigilata: scarcerato dopo 10 anni

Oscar Pistorius ha ottenuto la libertà vigilata. Era stato condannato a 13 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp ...

Giulia Cecchettin, l’omicida sorvegliato a vista in carcere: rischia nuove accuse

Rischia nuove accuse Filippo Turetta. Il giovane, accusato dell’omicidio volontario dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, domani rientrerà in Italia e andrà ...