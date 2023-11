Omaggio alla memoria di Giulia Cecchettin alla Fenice di Venezia

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Toccantedie alle altre vittime di femminicidio al Teatro Ladiquesta sera in occasione dell'inaugurazione della Stagione lirica. Al termine dell'esecuzione dei "Racconti di Hoffmann" di Jacques Offenbach, Olympia, interpretata da Rocío Pérez, è andata dietro le quinte, ha preso un paio di scarpette rosse, le ha portate sollevandole in scena per poi appoggiarle sul proscenio. Un gesto che è stato apprezzato dai mille presenti che hanno tributato un lungo applauso.Prima ha assistito anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

