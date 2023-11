Olympus OM-1 scontata di 600€ per il Black Friday 2023

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 24 novembre 2023)OM-1disul prezzo ufficiale, Panasonic LUMIX DC-S5 IIdi 400€ e altre reflex in offerta per il. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Risparmiare sui regali di Natale con ilOM-1 in offerta per ilVedi su Amazon Panasonic LUMIX DC-S5M2XCE Fotocamera Mirrorless Full Frame con Obiettivo LUMIX S 50mm F1.8, Registrazione 4K 60P e 6K 30P Illimitata, ...