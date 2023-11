Oltre 1 studente delle superiori su 10 pensa all’anno sabbatico

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) Una pausa dopo il diploma, per qualche mese o per un anno. Questa la prospettiva a cui si prepara un gran numero di studenti: oltre 1 su 10 valuta infatti di prendersi del tempo dopo la Maturità per riflettere, per capire che cosa fare della propria vita. Ma anche per ritagliarsi una parentesi in cui dedicarsi a sé stessi, per “staccare la spina” dagli impegni, per allargare i propri orizzonti. A evidenziarlo è “Dopo il diploma”, l’osservatorio annuale condotto da Skuola.net – su un campione di 3.200 alunniscuole– in collaborazione con ELIS, realtà no profit specializzata nella formazione al lavoro. Il trend del cosiddetto “anno”, inoltre, è in costante ascesa: se nel 2021 solo l’11% del campione interpellato metteva in conto un periodo di pausa, un anno dopo era il 13% e ora rappresenta il 16%. Va però ...