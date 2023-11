Nuovo step per Samsung Galaxy S21 verso l’aggiornamento Android 14

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) Buone notizie quelle raccolte oggi, per tutti coloro che sperano di poter installarecon14 nel più breve tempo possibile a bordo del proprioS21. Già, perché dopo aver analizzato il termine massimo entro il quale il pacchetto software in questione dovrebbe essere disponibile su larga scala, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un altro articolo, questa mattina bisogna concentrarsi sugli ultimi riscontri che giungono direttamente dagli Stati Uniti. Vediamo in quale direzione stiamo andando, in base alle recenti mosse del produttore coreano. Ulterioreper ilS2114 dagli Stati Uniti Provando a scendere ...