Nuove regole per Unifil? Da Tel Aviv | Crosetto lancia la sfida all’Onu

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nel primo dei quattro giorni di tregua stabiliti tra Israele e Hamas, il ministro della Difesa Guidoha fatto visita a Telall’omologo israeliano Yaov Gallant. La presenza italiana in Israele in questo momento così delicato del conflitto non è affatto un caso, e anzi riporta quel ruolo da protagonista giocato dal nostro Paese nel processo di mediazione, rimarcato con orgoglio dallo stesso ministro, che si è detto “quasi commosso di essere qui in un giorno così importante per Israele e per la pace”. Anche Gallant ha sottolineato l’importanza di quanto sta facendo l’Italia per Israele, una dimostrazione concreta di amicizia e solidarietà in un momento cruciale per lo Stato mediorientale. La situazione “Per Israele – ha spiegato– il punto finale è rendere Hamas non più un pericolo”. Per il ...