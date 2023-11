Non si fermano all’alt | due arresti

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 24 novembre 2023) La Polizia di Stato ha tratto in arresto due tarantini ritenuti presunti responsabili dei reati di violenza o minaccia e resistenza a Pubblico ufficiale, danneggiamento e solo per uno dei due per detenzione abusiva di armi. Nel corso dell’attività di controllo del territorio svolta dagli equipaggi della Squadra Volante, i poliziotti si accorgono della presenza di un veicolo – una Fiat panda – che procedeva a fari spenti e velocità sostenuta verso Piazza Fontana. Di fronte all’intimazione dell’alt da parte degli operatori della Squadra Volante, il conducente della vettura accelerava bruscamente, dando inizio ad un inseguimento per le vie cittadine fino a quando,ezza di via Dario Lupo, perdeva il controllo del mezzo e si infrangeva contro i cassonetti per la raccolta dei rifiuti lì presenti. Dopo un ulteriore tentativo di riprendere la via di fuga con ...