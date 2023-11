Non fate la guerra al maschio Feltri contro la deriva del femminismo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha riaperto una ferita che non si è mai davvero chiusa. C'è chi parla di patriarcato, chi più semplicemente di violenza maschile. Come che sia, in questi giorni il genere maschile è sottoposto a una sorta di processo sommario. Ne parla anche Vittorionella sua rubrica quotidiana pubblicata il 24 novembre su Il Giornale. "Non mi aspettavo che ilci avrebbe condotti a questo e penso che tale conflitto tra i sessi non sia che una, una stortura, una deformazione delstesso che da lotta per l'effettiva parità si è trasformato in una lotta al genere maschile - ha scritto- Un giorno mi sono accorto che non dibattevamo più di grandi temi, che l'universo femminile era passato dalla lotta per i diritti alla lotta per le vocali. E ...