Non ci fermeremo La sfida di Meloni ai femminicidi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) «Sottoscrivo parola per parola il ricordo di Giulia» Cecchettin del governatore veneto Luca Zaia, «ma anche la responsabilità che tutti abbiamo di fronte a un fenomeno intollerabile e che bisogna venga combattuto a 360 gradi. Sono particolarmente fiera dell'unanimità» del Parlamento sulle misure a contrasto della violenza di genere, approvate «con il contributo di tutte le forze politiche. Credo ci siano materie sulle quali il terreno del confronto e della condivisione debba e possa fare la differenza. Il Parlamento l'ha dimostrato in questi giorni e continueremo ad andare avanti. Non cirispetto a qualcosa che è incompatibile col nostro presente». L'ha detto il premier Giorgiaintervenendo a Verona alla firma dell'accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Veneto. Intanto nel 2023 sono aumentati i ...