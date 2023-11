Noduli polmonari ma niente tosse | nuove polmoniti in Cina | cosa proprio non torna

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il boom disospette? "Abbiamo continuato a prestare attenzione alla diagnosi e al trattamento dei bambini in un periodo di alta incidenza di malattie infettive". Lo hanno assicurato i funzionari della Commissione sanitaria nazionale cinese, in un'intervista all'agenzia di stampa statale Xinhua, pubblicata dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto alladi fornire "dettagliate informazioni epidemiologiche e cliniche, nonché risultati di laboratorio", sull'aumento di malattie respiratorie e sui focolai disegnalati nei bimbi. L'autorità sanitaria del gigante asiatico spiega di aver dato indicazioni a livello locale, allertando i centri di assistenza primaria, così da migliorare la capacità di diagnosi e cura e l'efficienza nell'identificazione e nell'adeguata gestione dei casi gravi. Secondo ...

Polmonite, mascherine, distanziamento sociale e raccomandazioni dell'OMS: cosa sta succedendo in Cina

Si parla anche di '', anche se le comuni infezioniinfantili non dovrebbero causarli. Il punto è capire se si tratti di un microrganismo già noto oppure di un virus o un ...

Burioni: “Comuni infezioni virali dell'infanzia non causano polmoniti ... Quotidiano Sanità

Cina, focolai di polmonite tra bambini: l'Oms chiede informazioni Sky Tg24

Burioni: “Comuni infezioni virali dell'infanzia non causano polmoniti o noduli polmonari”

Polmonite nei bambini in Cina, “ignorate gli 'esperti'. Non si sa nulla”. Invita alla cautela il virologo Roberto Burioni, riguardo alle prime notizie emerse dal gigante asiatico riguardo a un aumento ...

Polmonite tra i bambini, nuovo allarme dalla Cina

E pubblicando sui social un documento in cui si parla di piccoli pazienti in ospedale a Pechino che non tossiscono, hanno febbre alta e sviluppano noduli polmonari, specifica: “Le comuni infezioni ...