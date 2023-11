Nizza | Atal nei guai | arrestato con una pesante accusa

Clamoroso Nizza - arrestato Atal per le frasi contro Israele

Secret santa : cos’è e come organizzare un Babbo Natale segreto

Se lo inventò il capo della Guinness – la birra – nel 1951 inventando il catalogo che poi diventò il Guinness dei primati. Il successo dei libri - tradotti in 20 diverse lingue - è stato planetario per molti anni. Oggi l'attività dell’organizzazione che dal 1955 certifica e pubblica i record mondiali è molto diversa rispetto agli inizi ma non smette di suscitare curiosità. Si celebra oggi il Guinness World Records Day