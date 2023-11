Nek tradito dalla moglie | il segreto oscuro della coppia finalmente svelato!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 24 novembre 2023) Scopriamo la vita e la carriera di Nek, il celebre cantautore italiano che con la sua musica ha toccato il cuore di milioni di persone. Filippo Neviani, più noto come Nek, è un artista di grande successo nel panorama musicale italiano. Nato nel 1972, ha sviluppato una passione per la musica fintenera età, dimostrando un talento innato per la chitarra e la batteria già a 9 anni. Nel 1986, insieme a Gianluca Vaccari, forma il gruppo "Winchester", dando inizio alla sua carriera artistica. La carriera solista di Nek e il successo a Sanremo Durante gli anni '90, Nek intraprende la carriera da solista e raggiunge l'apice del successo. Nel 1997, Nek partecipa al Festival di Sanremo e trionfa nella categoria Big con il famoso brano "Laura non c'è". Da allora, la sua popolarità sale alle stelle, e Nek continua a regalare al pubblico capolavori musicali come "Lascia che ...